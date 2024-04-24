Як пригадала жінка, їй прилетіло дуже сильно. Співак наголосив, що такого в нього ще не було і роз'яснив, як це сталося.

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Як Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці

Нещасний інцидент трапився, коли співак кинув у натовп барабанну паличку.

Це не я сама. Я пробиралася до сестри й мені щось просто прилетіло в носа дуже сильно,
– пригадала жінка.

Після концерту Пивоваров особисто попросив вибачення перед прихильницею за лаштунками.

Такого ще не було,
– зазначив під відео артист.

Хто ще з зірок ненароком травмував своїх фанатів

  • На концерті в Лос-Анджелесі 50 Cent кинув один з мікрофонів у натовп, влучивши в голову Бріанни Монґейн, ведучої місцевої радіостанції й так розсік їй лоба. Після цього інциденту жінку навіть довелося госпіталізувати. Пізніше вона подала заяву в поліцію на співака, стверджуючи, що він дивився прямо на неї перед тим, як кинути мікрофон. Сам репер пояснив, що кинув мікрофон у пориві роздратування, бо той з технічних причин не працював.
  • Схожа ситуація була також з Cardi B. На одному з виступів глядачка облила реперку напоєм. У відповідь розлючена виконавиця кинула в неї свій мікрофон. Шанувальники підтримали зірку, стверджуючи, що така поведінка стосовно знаменитостей є неприйнятною.
  • Кілька років тому під час концерту співак Роббі Вільямс впав зі сцени в натовп, де стояла 52-річна Маргарет Неш. Внаслідок цього жінку з переломом руки негайно доставили в лікарню.