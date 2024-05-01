Зараз чоловік перебуває на лікуванні в госпіталі. Водночас військовий зізнався, що мав би померти, однак йому вдалося вижити.

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Що сталося зі Станіславом Асєєвим

1 травня чоловік поділився страшною новиною. Він ледь не розпрощався з життям через те, що усі позиції на фронті були втрачені. Втім, Станіслав повідомив про струс мозку та перебування у шпиталі. За словами журналіста Дениса Казанського, Асєєв воює на Донеччині.

Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку,

– розповів військовий.

Що відомо про Станіслава Асєєва