Зараз чоловік перебуває на лікуванні в госпіталі. Водночас військовий зізнався, що мав би померти, однак йому вдалося вижити.
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Що сталося зі Станіславом Асєєвим
1 травня чоловік поділився страшною новиною. Він ледь не розпрощався з життям через те, що усі позиції на фронті були втрачені. Втім, Станіслав повідомив про струс мозку та перебування у шпиталі. За словами журналіста Дениса Казанського, Асєєв воює на Донеччині.
Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку,
– розповів військовий.
Що відомо про Станіслава Асєєва
- Він український письменник і член "Українського ПЕН". Протягом певного періоду часу чоловік працював журналістом під псевдонімом "Станіслав Васін" в окупованому Донецьку.
- З травня 2017 по грудень 2019 року Асєєв перебував у полоні організації "ДНР".
- У 2021 році став лауреатом Шевченківської премії за книгу "В ізоляції".
- Згодом Станіслав став засновником Justice Initianive Fund – організації, яка має на меті шукати шукати російських воєнних злочинців за матеріальну винагороду.
- З початку вторгнення чоловік вступив до лав ЗСУ. У 2022 році він опублікував англійський переклад книги "Світлий шлях: історія одного концтабору" в Українському інституті Гарварду. Цю роботу переклали вже 12 мовами.
- У травні 2023 року Асєєв отримав у Чикаго премію за мужність імені Діани Ортіс.