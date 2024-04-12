Знаменита кліпмейкерка Таня Муіньо знімає кліпи не лише для українських зірок, але й для світових. Її список поповнився відомою співачкою Дуа Ліпою.
Цікаво Зробив це вперше: MELOVIN знявся оголеним у новому кліпі на пісню Dreamer
Таня Муіньо зняла кліп для Дуа Ліпи
Яскравий та динамічний кліп на пісню Illusion не залишить нікого байдужим. Таня Муіньо створила відеороботу у комплексі Piscina Municipal de Montjuï в Барселоні. Таким чином вона спробувала відтворити атмосферу басейну для стрибків у воду на літніх Олімпійських іграх, що проходили у столиці Іспанії.
Дуа Ліпа з'явилась у кліпі у кількох образах. Це чорне мереживне боді, напівпрозора червона сукня з широким ременем та білий топ з короткими джинсовими шортами.
Акцент у кліпі був на самій співачці, але її також супроводжували танцівники та синхронні плавці, які заворожували своїм танцем у воді.
Мрія стала реальністю! Дуа, дякую за довіру. Твоя музика завжди мене надихає. Співпраця була фантастичною, ми створювали ілюзію через воду, повітря та танець. Любов! Дякую великій неймовірній команді,
– звернулась до співачки режисерка.
"Сподіваюся, вам сподобаються ця пісня та відео так само сильно, як ми по-справжньому полюбили й отримали задоволення від їхнього створення", - прокоментувала реліз Дуа Ліпа.
Останні роботи Тані Муіньо
- Ще минулого року кліпмейкера створила ефектну відеороботу для знаменитого учасника BTS Чонгука. Цікаво, що у кліпі знялась українська модель Паша Гаруля.
- Режисерка встигла попрацювати навіть з Дженніфер Лопес, знявши кліп на її нову пісню Can't Get Enough. Зірка з'явилась у відео на вулицях Лос-Анджелеса у бездоганних образах.
- Іменита кліпмейкерка не забуває й про українських артистів. Нещодавно вона створила кліп для Дантеса на його новий трек "Я залишусь молодим". Це енергійний ролик про те, що потрібно радіти життю.