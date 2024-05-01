Эту роль исполнит знаменитый украинский режиссер. Она сотрудничала с самыми известными мировыми артистами и имеет две номинации на премию Грэмми.

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Выяснилось, что это Таня Муиньо. Это известие очень порадовало украинцев и они уже ожидают шедевр от представительниц Украины во время песенного конкурса.

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