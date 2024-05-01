Эту роль исполнит знаменитый украинский режиссер. Она сотрудничала с самыми известными мировыми артистами и имеет две номинации на премию Грэмми.
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Кто поставил номер alyona alyona & Jerry Heil для Евровидения-2024
Выяснилось, что это Таня Муиньо. Это известие очень порадовало украинцев и они уже ожидают шедевр от представительниц Украины во время песенного конкурса.
Что известно о Евровидении-2024
- Песенный конкурс состоится в Мальме, Швеция. Долгожданное событие начнется с первого полуфинала 7 мая, а 9 мая пройдет второй полуфинал. Победителя объявят 11 мая.
- Выступление украинских артисток пройдет 7 мая. Алена и Яна, кстати, уже отправились в Мальме. Они даже провели свою первую репетицию на большой сцене. Певицы признались, что в целом им нравится номер и костюмы, однако их нужно несколько усовершенствовать.
- По последним прогнозам букмекеров, певец Nemo с песней The Code вышел в лидеры с 23% шансов на победу. Следом за ним идет хорватский певец Baby Lasagna с треком Rim Tim Tagi Dim, а на третьем месте – Joost Klein из Нидерландов с песней Europapa. Итальянская певица Анджелина Манго опустилась на четвертое место, а alyona alyona и Jerry Heil замыкают пятерку лидеров с 8% шансами на победу.
- На днях также стало известно, что Джамала, победительница песенного конкурса Евровидение-2016, будет спикером от Украины на нынешнем песенном конкурсе, то есть исполнительница объявит результаты Национального жюри в гранд-финале.