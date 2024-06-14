Водночас чоловік опублікував рідкісне фото з місцевої кав'ярні. Співак зауважив, що попри обстріли, Харків тримається і продовжує жити.

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Вакарчук опублікував пост, в якому повідомив про знайомство з письменницею Оксаною Рубаняк, яка служить у ЗСУ. За словами Святослава, дівчина його надихає. До того ж людей, якими артист захоплюється, на фронті наразі більше, ніж поза ним.

Одна з таких – Оксана Рубаняк, позивна "Ксена". Письменниця, яка стала воїном. З такими людьми хочеться йти вперед. До перемоги!

– закликав Вакарчук.

Також лідер гурту "Океан Ельзи" відвідав військовий підрозділ на Харківщині, для яких виступив зі своїм репертуаром. Як виявилося, там служать калуські бійці, чим був вражений співак, оскільки вони нагадали йому про рідний край.



Святослав Вакарчук виступив у Харкові / Скриншот з інстаграм-сторіс

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