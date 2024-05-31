Після світлин з обручкою: Злата Огнєвіч неочікувано заговорила про материнство
Джерело:"Люкс ФМ"
Злата Огнєвіч розповіла про ставлення до питань батьків щодо майбутнього материнства. Співачка також зізналася, чи вільне її серце.
Артистка нещодавно здивувала шанувальників світлиною, на якій було видно обручку на безіменному пальці. Однак, виконавиця не підтвердила здогадки фанатів щодо її можливого заручення.
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Злата поділилася, що в минулому її родина часто запитувала про нареченого та материнство. Ба більше, наразі Огнєвіч впевнена, що ставити такі питання – недоречно.
Втім, співачка зазначила, що в неї поки не виходить тримати баланс між кар'єрою та особистим життям. Все одно музиці вона приділяє більше уваги, ніж коханню.
Це моя особиста справа, коли це все станеться. Коли станеться, тоді й станеться. Таке життя. Хтось обирає шлях артиста й покласти все на вівтар сцени. Інший може тримати золоту середину й гармонію в цьому,
– розповіла Огнєвіч.
До того ж артистка висловила бажання зустріти чоловіка, з яким зможе побудувати сім'ю та народити від нього дітей. Водночас Злата зізналася, чи вільне її серце.
Моє серце завжди трохи закохане: у музику, у життя, ще в когось. Як же без натхнення. Воно завжди має бути в житті,
– поділилася співачка.
Злата Огнєвіч про особисте життя: дивіться відео онлайн
Злата Огнєвіч: що відомо про особисте життя співачки
- Артистка нещодавно розповіла, що їй в житті не вистачає сімейного щастя. Злата постійно думала тільки про музичну кар'єру, не звертаючи уваги на чоловіків, які пропонували стосунки чи побачення.
- Водночас виконавиця має страх народжувати дітей. Річ у тім, що артистка втратила брата, тому вона боїться, що її дитині треба буде зіткнутися з жорстокістю світу.
- Також Злата зазначила, що хотіла б взяти малюка з дитячого будинку. Ба більше, артистка хоче і народити, і всиновити дітей.