Після світлин з обручкою: Злата Огнєвіч неочікувано заговорила про материнство

Злата Огнєвіч розповіла про ставлення до питань батьків щодо майбутнього материнства. Співачка також зізналася, чи вільне її серце.

Артистка нещодавно здивувала шанувальників світлиною, на якій було видно обручку на безіменному пальці. Однак, виконавиця не підтвердила здогадки фанатів щодо її можливого заручення.

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Злата поділилася, що в минулому її родина часто запитувала про нареченого та материнство. Ба більше, наразі Огнєвіч впевнена, що ставити такі питання – недоречно.

Втім, співачка зазначила, що в неї поки не виходить тримати баланс між кар'єрою та особистим життям. Все одно музиці вона приділяє більше уваги, ніж коханню.

Це моя особиста справа, коли це все станеться. Коли станеться, тоді й станеться. Таке життя. Хтось обирає шлях артиста й покласти все на вівтар сцени. Інший може тримати золоту середину й гармонію в цьому,

– розповіла Огнєвіч.

До того ж артистка висловила бажання зустріти чоловіка, з яким зможе побудувати сім'ю та народити від нього дітей. Водночас Злата зізналася, чи вільне її серце.

Моє серце завжди трохи закохане: у музику, у життя, ще в когось. Як же без натхнення. Воно завжди має бути в житті,

– поділилася співачка.

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