Тоня Матвієнко зізналась, що її старша донька вже з'їхала з родинного будинку. Вона мешкає окремо, адже у неї вже склалося самостійне життя.

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Виконавиця зізналася, що 25-річна Уляна має кохану людину. Вона не пішла стопами бабусі та матері, тому працює продюсеркою та режисеркою.

Старша дочка Уляна зі своїм хлопцем мешкає окремо. Вже доросла – 25 років. Займається режисурою, а також продюсує YouTube-канал про кулінарію,

– розповіла Тоня Матвієнко.

Натомість до сімейного будинку переїхав батько Тоні Матвієнко – Петро Гончар. Раніше він жив окремо через непрості стосунки з дружиною. Чоловік продовжує працювати і навіть допомагає доньці з онукою Ніною.

"Зараз тато мешкає з нами. Коли вони з мамою роз'їхалися, жив окремо. Він досі працює, не хоче бути обузою для нас. Вирішує всі питання щодо свого життя самостійно, ніколи ні про що не просить. Навіть нам допомагає – може забрати Ніну зі школи. Раніше з цим дуже допомагала мама. А тепер ми живемо так: я, тато, Арсен та маленька Ніна", – поділилась Тоня Матвієнко.

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