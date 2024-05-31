Артистка недавно удивила поклонников фотографией, на которой было видно обручальное кольцо на безымянном пальце. Однако, исполнительница не подтвердила догадки фанатов относительно ее возможной помолвки.
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Злата поделилась, что в прошлом ее семья часто спрашивала о женихе и материнстве. Более того, сейчас Огневич уверена, что задавать такие вопросы – неуместно.
Впрочем, певица отметила, что у нее пока не получается держать баланс между карьерой и личной жизнью. Все равно музыке она уделяет больше внимания, чем любви.
Это мое личное дело, когда это все произойдет. Когда произойдет, тогда и произойдет. Такова жизнь. Кто-то выбирает путь артиста и положить все на алтарь сцены. Другой может держать золотую середину и гармонию в этом,
– рассказала Огневич.
К тому же артистка выразила желание встретить мужчину, с которым сможет построить семью и родить от него детей. В то же время Злата призналась, свободно ли ее сердце.
Мое сердце всегда немного влюблено: в музыку, в жизнь, еще в кого-то. Как же без вдохновения. Оно всегда должно быть в жизни,
– поделилась певица.
Злата Огневич о личной жизни: смотрите видео онлайн
Злата Огневич: что известно о личной жизни певицы
- Артистка недавно рассказала, что ей в жизни не хватает семейного счастья. Злата постоянно думала только музыкальной карьере, не обращая внимания на мужчин, которые предлагали отношения или свидания.
- В то же время исполнительница имеет страх рожать детей. Дело в том, что артистка потеряла брата, поэтому она боится, что ее ребенку надо будет столкнуться с жестокостью мира.
- Также Злата отметила, что хотела бы взять малыша из детского дома. Более того, артистка хочет и родить, и усыновить детей.