Нещодавно виконавиця розповіла, що їй не вистачає сімейного щастя. До того ж співачка шкодує про те, що весь час приділяла кар'єрі, не звертаючи уваги на чоловіків навколо себе.

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Злата опублікувала новий кадр, на якому можна помітити праву руку артистки. Втім, на безіменному пальці видніється коштовна обручка, яку одягають зазвичай під час одруження. Водночас на фоні постав букет білих півоній.

До того ж Огнєвіч заінтригувала шанувальників підписом до фото. Вона розповіла про кохання, яке порівняла з діамантами. Ба більше, виконавиця заговорила за каблучку, як за оберіг. Однак, ці слова стосуються нової пісні Злати, яку скоро матимуть змогу почути всі.

Наше кохання як діаманти, відчувають всі цей блиск. Тому тепер я ношу з собою на руці, мов оберіг,

– написала артистка.



Злата Огнєвіч підігріла інтерес до особистого життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Огнєвіч