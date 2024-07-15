Наразі комік проходить реабілітацію. Нещодавно він поділився кадрами з лікарні, де сидів на кріслі колісному.

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Тепер чоловік показав свою голову після хірургічного втручання. Військовий, сидячи у лікарняній палаті, приголомшив прихильників результатом операції після осколкового поранення на фронті.

Раніше він приховував ураження голови за допомогою шапок чи написів на фото. Однак, тепер Віктор показав шрами та слід, які залишила після себе рана.

"Той во, впав", – з гумором поділився Розовий.



Віктор Розовий вперше показав травмовану голову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, військовий повернувся на фронт одразу після відпустки та весілля. Під час виконання бойового завдання він зазнав тяжкого осколкового поранення у голову. Військові 2-ї роти протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували Розового, надавши йому первинну допомогу. Сім'я Віктора вирішила повідомити про це вже тоді, коли не стояло питання його життя. Дружина бійця попросила про спокій для родини.

Згодом гуморист переніс складну операцію. Ним щоденно опікувалися нейрохірурги та працівники лікарні. Протягом двох тижнів стан захисника був критичним, але згодом комік прийшов до тями.

Нагадаємо, щоб заспокоїти прихильників гуморист одразу вийшов на зв'язок після відновлення від хірургічного втручання. Тоді він показав фото після поранення, де видніється шрам на голові.