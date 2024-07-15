Про сумну звістку повідомили представники театру, де музикант працював до вступу у ЗСУ. У нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

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Гармоніст загинув біля міста Часів Яр, де виконував бойове завдання. Колеги згадують його як талановитого музиканта вистави "Червоне, чорне і знову червоне". Представники театру залишили реквізити дружини Миколи, щоб небайдужі змогли їй допомогти.

З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часів Яр загинув наш гармоніст Микола Ленок, який незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне". Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам'ять!

– зазначили у театрі.

Чоловік долучився до лав Збройних Сил з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні ТРО Броварів. Згодом Ленок приєднався до ансамблю своєї військової частини.

Нагадаємо, 6 липня загинув відомий співак та артист Ігор Воронка, який офіційно вважається зниклим безвісти. Дружина військового не може влаштувати похорон та отримати офіційні документи про загибель чоловіка, оскільки територія – тимчасово окупована.