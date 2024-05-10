Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше показався на фото після поранення

Зірка "Ліги сміху" та військовий Віктор Розовий вперше після важкого поранення вийшов на зв'язок. Він розповів про свій стан і поділився своїм фото.

Гуморист та військовослужбовець 3 ОШБр Віктор Розовий опублікував перше фото в інстаграм-сторіз. Він повідомив, що попереду його чекає довга реабілітація.

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Віктор Розовий відновлюється після поранення

Захисник вперше вийшов на зв'язок після новин тяжке поранення. Він показав своє свіже фото, ймовірно, з лікарні.

Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну,

– висловився Віктор Розовий.



Віктор Розовий / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стан гумориста