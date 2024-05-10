Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше показався на фото після поранення

10 травня 2024, 14:01
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Віктор Розовий

Зірка "Ліги сміху" та військовий Віктор Розовий вперше після важкого поранення вийшов на зв'язок. Він розповів про свій стан і поділився своїм фото.

Гуморист та військовослужбовець 3 ОШБр Віктор Розовий опублікував перше фото в інстаграм-сторіз. Він повідомив, що попереду його чекає довга реабілітація. 

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Віктор Розовий відновлюється після поранення

Захисник вперше вийшов на зв'язок після новин тяжке поранення. Він показав своє свіже фото, ймовірно, з лікарні. 

Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну,
– висловився Віктор Розовий. 


Віктор Розовий / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стан гумориста

  • Через кілька тижнів після гучного весілля з Ольгою Мерзлікіною Віктор Розовий зазнав важкого осколкового поранення на фронті. Відомо, що це сталося на виїзному завданні. 
  • Захисник переніс дуже складну операцію. Ним щоденно опікувалися нейрохірурги та працівники лікарні. Протягом 2 тижнів боєць перебував у важкому стані, але згодом прийшов до тями. 
  • Сім'я Віктора Розового вирішила повідомити про поранення вже тоді, коли не стояло питання його життя. Дружина бійця попросила про спокій для родини.
  • Через певний час Ольга повідомила, що наразі Віктор відновлюється в Україні. Потрібно дочекатися дозволу лікарів для виїзду за кордон: там Розовий проходитиме реабілітацію. 

Автор: Марія Касій