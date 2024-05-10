Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше показався на фото після поранення
10 травня 2024, 14:01Читать новость на русском
Джерело:Віктор Розовий
Зірка "Ліги сміху" та військовий Віктор Розовий вперше після важкого поранення вийшов на зв'язок. Він розповів про свій стан і поділився своїм фото.
Гуморист та військовослужбовець 3 ОШБр Віктор Розовий опублікував перше фото в інстаграм-сторіз. Він повідомив, що попереду його чекає довга реабілітація.
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Віктор Розовий відновлюється після поранення
Захисник вперше вийшов на зв'язок після новин тяжке поранення. Він показав своє свіже фото, ймовірно, з лікарні.
Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну,
– висловився Віктор Розовий.
Віктор Розовий / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стан гумориста
- Через кілька тижнів після гучного весілля з Ольгою Мерзлікіною Віктор Розовий зазнав важкого осколкового поранення на фронті. Відомо, що це сталося на виїзному завданні.
- Захисник переніс дуже складну операцію. Ним щоденно опікувалися нейрохірурги та працівники лікарні. Протягом 2 тижнів боєць перебував у важкому стані, але згодом прийшов до тями.
- Сім'я Віктора Розового вирішила повідомити про поранення вже тоді, коли не стояло питання його життя. Дружина бійця попросила про спокій для родини.
- Через певний час Ольга повідомила, що наразі Віктор відновлюється в Україні. Потрібно дочекатися дозволу лікарів для виїзду за кордон: там Розовий проходитиме реабілітацію.