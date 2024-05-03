Як зазначив сам військовий, це "історія однієї групи". Водночас його підписники у коментарях підкреслили, що важко дивитися цей ролик без сліз.

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Яке відео вставив Даніель Салем

Захисник опублікував емоційний ролик про виконання бойового завдання. Зокрема, там навіть є кадри, як військові допомагають пораненому побратиму.

Що відомо про службу Даніеля Салема в ЗСУ