Як зазначив сам військовий, це "історія однієї групи". Водночас його підписники у коментарях підкреслили, що важко дивитися цей ролик без сліз.
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Яке відео вставив Даніель Салем
Захисник опублікував емоційний ролик про виконання бойового завдання. Зокрема, там навіть є кадри, як військові допомагають пораненому побратиму.
Що відомо про службу Даніеля Салема в ЗСУ
- З початком вторгнення шоумен добровільно записався до армії. Спочатку він служив у теробороні, а пізніше відправився на передову.
- Зауважимо, що Даніель має військовий досвід у Бейруті та Лівані, а також медичну освіту.
- Наразі він є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" з позивним "Сойєр".
- Відомо, що Даніель брав участь у боях з деокупації Херсонської області.
- Під час служби в Збройних силах України він не раз отримував численні поранення від ворожих обстрілів, у тому числі контузію. Крім того, Салем був поранений у спину.