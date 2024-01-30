Король Великої Британії Чарльз III у понеділок, 29 січня, залишив приватну лікарню у Лондоні. У закладі London Clinic йому зробили планову операцію.

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Король Чарльз III повернувся додому

Чарльз III три дні провів під наглядом лікарів. 26 січня йому зробили операцію, пов'язану зі збільшенням простати. Планове хірургічне втручання пройшло успішно.

Монарх вирішив не ховатися від публіки, а тому вийшов з лікарні разом з королевою Каміллою та помахав рукою тим, хто зустрів його перед клінікою.



Чарльз ІІІ та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

"Дякуємо всім, хто надсилав свої добрі побажання під час перебування короля в лікарні. Його Величність радий, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості щодо охорони здоров'я", – пишуть представники Букінгемського палацу.

Зауважимо, Кейт Міддлтон також повернулася з лікарні. Вона перебувала у клініці близько двох тижнів. Зараз принцеса Уельська у Віндзорі, де одужуватиме та проходитиме реабілітацію.

Від чого лікувався британський король

Ще два тижні тому Букінгемський палац повідомив про перерву у роботі Чарльза III. Представники палацу повідомили, що у короля виявили доброякісну пухлину. Він вирішив розповісти про свій діагноз збільшення простати, щоб замотивувати інших чоловіків пройти медичну перевірку.

Медики прокоментували, що симптоми короля не свідчать про проблеми зі здоров'ям. Не є підвищеним і ризик розвитку раку простати.

Короля супроводжувала в лікарні його дружина Камілла. Вона запевняла, що з Чарльзом III усе гаразд.