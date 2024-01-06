Йдеться про сценку гумористів, де вони зіграли переселенку зі Скадовська та закарпатця. У розмові дівчина намагалася пояснити що зі Скадовська, а сказала – "с*с*довська". Це не сподобалося багатьом людям.

До теми Жарт про "с*ськ*довська" і висміювання жінок: як навколо "Кварталу 95" виник гучний скандал

Великий знову відреагував на скандал щодо "Кварталу 95"

За словами гумориста, всі учасники студії перепросили та зробили висновки через номер про переселенку. Однак, як зазначив артист, цю тему "розганяють для хайпу".

Я не можу не поділитися з вами своїми відчуттями останніх днів. Це стосується невдалого жарту, за який я і всі учасники Кварталу вже попросили вибачення і зробили певні висновки. Але деякі так звані лідери суспільних думок продовжують розганяти цю тему для хайпу,

– сказав він.

Юрій висловив вдячність тим, хто підтримав "Квартал 95". Він попросив суспільство не "розпалювати ненависть" через сценку студії.

Тим, хто писав усілякі прокльони й образи, називав нас малоросами, кремлівськими підстилками, агентами ФСБ я скажу так: ви можете називати нас як завгодно. Але досить роздмухувати цей скандал. Досить розпалювати ненависть, лаяти людей. Тому що в суперечках між українцями виграє тільки ворог. Тому не дамо йому шансу,

– відповів Великий.

Що цьому передувало