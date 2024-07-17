Юрій Бардаш втік до Росії: стало відомо, хто і як допоміг продюсеру-зраднику це зробити
На початку повномасштабного вторгнення Росії Юрій Бардаш із дружиною були на Шрі-Ланці. Звідти вони поїхали до Грузії, а потім відправились до Росії. Тепер стало відомо, як їм це вдалося зробити.
З'ясувалося, що продюсеру-зраднику допомогла ексучасниця російського гурту "Ранетки", Валерія Козлова. Путіністка детально все розповіла.
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За словами Козлової, вона побачила прямий ефір, де Бардаш висловлював проросійські погляди, перебуваючи в Грузії. Занепокоєна його безпекою, вона зателефонувала продюсеру та попередила про можливу небезпеку.
Юра тоді це не сприйняв серйозно, поки йому не зателефонували й не повідомили, що за ним виїхав "Грузинський Легіон". І тоді Юра зібрав свої рюкзаки. Ми домовились, що його на кордоні з Абхазією зустрінуть. Там його зустріли, і звідти він доїхав до Москви… Друзів не кидаємо,
– зазначила прихильниця Путіна.
Що відомо про позицію Юрія Бардаша щодо війни в Україні
- На початку повномасштабного вторгнення Росії він утримувався від коментарів. Однак згодом почав активно висловлювати свою позицію, яка викликала обурення в українському суспільстві. Зокрема, продюсер порівняв українських артистів з нацистами гітлерівської Німеччини, звинувативши їх у "рекламі війни". Перебуваючи в Москві, Бардаш почав поширювати проросійські наративи, зокрема про "братські народи" та звинувачення США у розпалюванні конфлікту. Він відкрито висловлював підтримку російському президенту Володимиру Путіну, а на початку 2024 року продемонстрував російський паспорт на тлі портрета президента Росії.
- Ці дії призвели до того, що 22 травня 2024 року Служба безпеки України оголосила Юрію Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: пропаганда війни, виправдовування вторгнення Росії на територію України, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та заклики до зміни меж території, встановлених Конституцією України.