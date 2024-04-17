Однак відмовлятися від українського паспорта зрадник не планує. Хоч він вже отримав російське громадянство, але продовжує зберігати паспорт громадянина України.

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Бардаш заявив, що Україна не потрібна

В інтерв'ю пропагандистським ЗМІ путініст заявив, що не бачить сенсу знищувати український паспорт. Він нібито "не хоче плювати в історію".

Ми стільки від цієї українізації пережили – люди, які жили весь цей час в Україні й продовжують там жити ще. У заручниках, щоправда. Український паспорт, напевно, дорогий людям, які малюють собі тризуби, татуювання б'ють,

– заявив Бардаш.

Під час отримання російського громадянства, Бардаш спитав, що йому зробити з українським паспортом. У відповідь отримав – "нічого".

Знаєте, цей український паспорт такий самий непотрібний, як Україна,

– підсумував прихильник путінського режиму.

Та чому ж у такому випадку Бардаш не відмовляється від "непотребу"? А тому, що з російським паспортом далеко не заїдеш, а з українським громадянством у світі відкриті всі дороги. Тільки такі запроданці, як Бардаш, не мають права називатися українцями.

Раніше Бардаш називав український паспорт "чорною міткою"

Путініст дуже радів отриманню громадянства країни-терористки. Ба більше, він заявив, що відчуває себе частиною "великої родини", яка ще в 2014 році окупувала його рідний Алчевськ.

Тоді зрадник назвав наш паспорт "чорною міткою" та заявив, що цей документ викликає в нього огиду і йому "не хочеться бути дотичним до цієї націоналістичної групи".