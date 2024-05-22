Зокрема, зраднику висунуто звинувачення за чотирма окремими статтями. Серед них – публічні заклики до насильницької зміни влади та виправдовування збройної агресії Росії.

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Що саме інкримінували Юрію Бардашу

Зрадника звинувачують у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії Росії проти України та героїзації її учасників.

Хто такий Юрій Бардаш