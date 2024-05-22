Зокрема, зраднику висунуто звинувачення за чотирма окремими статтями. Серед них – публічні заклики до насильницької зміни влади та виправдовування збройної агресії Росії.
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Що саме інкримінували Юрію Бардашу
Зрадника звинувачують у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни, виправданні збройної агресії Росії проти України та героїзації її учасників.
Хто такий Юрій Бардаш
- До російського вторгнення він був відомий як продюсер Quest Pistols, "Гриби", "Нерви", Wellboy, Луна та інших виконавців.
- Однак після 24 лютого 2022 року Бардаш переїхав до Росії та став відкритим прихильником путінського режиму й активно поширює російську пропаганду в соціальних мережах.
- Особливе обурення викликав прямий ефір, у якому він виправдовував російську агресію, говорив про "вчасну капітуляцію" України, "один русский народ" і "братовбивчу війну на Донбасі".
- Крім того, зрадник привітав Путіна з днем народження "від імені здорових українців", що є абсолютно цинічним жестом.
- У своїх висловлюваннях Юрій зневажає все українське, називаючи український паспорт "чорною міткою" та заявляючи про огиду до всього, що пов'язане з Україною.