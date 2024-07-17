З'ясувалося, що продюсеру-зраднику допомогла ексучасниця російського гурту "Ранетки", Валерія Козлова. Путіністка детально все розповіла.

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За словами Козлової, вона побачила прямий ефір, де Бардаш висловлював проросійські погляди, перебуваючи в Грузії. Занепокоєна його безпекою, вона зателефонувала продюсеру та попередила про можливу небезпеку.

Юра тоді це не сприйняв серйозно, поки йому не зателефонували й не повідомили, що за ним виїхав "Грузинський Легіон". І тоді Юра зібрав свої рюкзаки. Ми домовились, що його на кордоні з Абхазією зустрінуть. Там його зустріли, і звідти він доїхав до Москви… Друзів не кидаємо,

– зазначила прихильниця Путіна.

Що відомо про позицію Юрія Бардаша щодо війни в Україні