Выяснилось, что продюсеру-предателю помогла экс-участница российской группы "Ранетки", Валерия Козлова. Путинистка подробно все рассказала.

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По словам Козловой, она увидела прямой эфир, где Бардаш выражал пророссийские взгляды, находясь в Грузии. Обеспокоенная его безопасностью, она позвонила продюсеру и предупредила о возможной опасности.

Юра тогда это не воспринял серьезно, пока ему не позвонили и не сообщили, что за ним выехал "Грузинский Легион". И тогда Юра собрал свои рюкзаки. Мы договорились, что его на границе с Абхазией встретят. Там его встретили, и оттуда он доехал до Москвы... Друзей не бросаем,

– отметила сторонница Путина.

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