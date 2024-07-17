Выяснилось, что продюсеру-предателю помогла экс-участница российской группы "Ранетки", Валерия Козлова. Путинистка подробно все рассказала.
Вас также может заинтересовать Не за тех взялись, – блогер Настя Умка эмоционально отреагировала на внесение в базу "Миротворец"
По словам Козловой, она увидела прямой эфир, где Бардаш выражал пророссийские взгляды, находясь в Грузии. Обеспокоенная его безопасностью, она позвонила продюсеру и предупредила о возможной опасности.
Юра тогда это не воспринял серьезно, пока ему не позвонили и не сообщили, что за ним выехал "Грузинский Легион". И тогда Юра собрал свои рюкзаки. Мы договорились, что его на границе с Абхазией встретят. Там его встретили, и оттуда он доехал до Москвы... Друзей не бросаем,
– отметила сторонница Путина.
Что известно о позиции Юрия Бардаша относительно войны в Украине
- В начале полномасштабного вторжения России он воздерживался от комментариев. Однако впоследствии начал активно высказывать свою позицию, которая вызвала возмущение в украинском обществе. В частности, продюсер сравнил украинских артистов с нацистами гитлеровской Германии, обвинив их в "рекламе войны". Находясь в Москве, Бардаш начал распространять пророссийские нарративы, в частности о "братских народах" и обвинения США в разжигании конфликта. Он открыто выражал поддержку российскому президенту Владимиру Путину, а в начале 2024 года продемонстрировал российский паспорт на фоне портрета президента России.
- Эти действия привели к тому, что 22 мая 2024 года Служба безопасности Украины объявила Юрию Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: пропаганда войны, оправдание вторжения России на территорию Украины, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и призывы к изменению границ территории, установленных Конституцией Украины.