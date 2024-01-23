У своєму телеграмі одіозний продюсер поширив фото, де він тримає червоний паспорт країни-агресорки. Світлина зроблена на тлі портрета російського диктатора Путіна, а також помітно триколор.

До теми Українофоб та пропагандист: як зараз живе продюсер-зрадник Юрій Бардаш

Бардаш став громадянином Росії

Зрадник поділився пропагандистським медіа, що він радіє, що став громадянином країни-агресорки – "дуже щасливий отримати російський паспорт". Очевидно, йому приносить задоволення, що став ближчий до країни, яка знищує українські міста та вбиває цивільних, а також порушує всі міжнародні договори.



Бардаш отримав російський паспорт / Фото з телеграму зрадника

Бардаш, який родом з Алчевська Луганської області, зазначив, що "отримав задоволення", коли під час присяги увімкнули гімн терористичної держави.

Чим оскандалився Бардаш