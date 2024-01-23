У своєму телеграмі одіозний продюсер поширив фото, де він тримає червоний паспорт країни-агресорки. Світлина зроблена на тлі портрета російського диктатора Путіна, а також помітно триколор.
До теми Українофоб та пропагандист: як зараз живе продюсер-зрадник Юрій Бардаш
Бардаш став громадянином Росії
Зрадник поділився пропагандистським медіа, що він радіє, що став громадянином країни-агресорки – "дуже щасливий отримати російський паспорт". Очевидно, йому приносить задоволення, що став ближчий до країни, яка знищує українські міста та вбиває цивільних, а також порушує всі міжнародні договори.
Бардаш отримав російський паспорт / Фото з телеграму зрадника
Бардаш, який родом з Алчевська Луганської області, зазначив, що "отримав задоволення", коли під час присяги увімкнули гімн терористичної держави.
Чим оскандалився Бардаш
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зрадник виїхав до країни-агресорки. Там він ходить на пропагандистські канали й поширює російську пропаганду. Наприклад, на п'ятому місяці війни Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною.
- Одного разу путініст вийшов у прямий ефір, де поширював маячні ідеї про "вчасну капітуляцію", "один русский народ", "братовбивчу війну на Донбасі". Очевидно, уродженець Алчевська ретельно відпрацьовує методичку, надану Кремлем.
- Також зрадник вітав диктатора Путіна з днем народження, але до нього він звертався "від імені здорових українців".
- Зараз Бардаш шукає нові таланти в окупованому Донбасі для свого конкурсу "Звуки мого регіону". Ця програма фінансується грантами чиновників-путіністів. До того ж він знімає пропагандистські фільми.