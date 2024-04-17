Однако отказываться от украинского паспорта предатель не планирует. Хотя он уже получил российское гражданство, но продолжает сохранять паспорт гражданина Украины.

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Бардаш заявил, что Украина не нужна

В интервью пропагандистским СМИ путинист заявил, что не видит смысла уничтожать украинский паспорт. Он якобы "не хочет плевать в историю".

Мы столько от этой украинизации пережили – люди, которые жили все это время в Украине и продолжают там жить еще. В заложниках, правда. Украинский паспорт, наверное, дорогой людям, которые рисуют себе трезубцы, татуировки бьют,

– заявил Бардаш.

Во время получения российского гражданства, Бардаш спросил, что ему сделать с украинским паспортом. В ответ получил – "ничего".

Знаете, этот украинский паспорт такой же ненужный, как Украина,

– подытожил сторонник путинского режима.

И почему же в таком случае Бардаш не отказывается от "хлама"? А потому, что с российским паспортом далеко не уедешь, а с украинским гражданством в мире открыты все дороги. Только такие предатели, как Бардаш, не имеют права называться украинцами.

Ранее Бардаш называл украинский паспорт "черной меткой"

Путинист очень радовался получению гражданства страны-террористки. Более того, он заявил, что чувствует себя частью "большой семьи", которая еще в 2014 году оккупировала его родной Алчевск.

Тогда предатель назвал наш паспорт "черной меткой" и заявил, что этот документ вызывает у него отвращение и ему "не хочется быть причастным к этой националистической группе".