До того ж артистка вирішила змінити українське громадянство на російське, чим остаточно поставила крапку щодо своєї політичної позиції. Вона подала документи на отримання нового паспорта ще в лютому 2024 року.

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Чому Антонюк хоче взяти інтерв'ю в Ані Лорак

Емма зізналася, що має ексклюзивну інформацію щодо життя артистки-зрадниці в інтернаті. Перебуваючи там, Лорак дуже сильно захоплювалася дискографією російської співачки Алли Пугачової. На думку Антонюк, запроданка надивилася на "гарне життя" в Москві і почала мріяти про це, однак "загубила себе і все на світі".

Вочевидь, вона здійснила велику мрію, вочевидь, вона про*балася по дорозі у всьому на шляху до своєї мрії, загубила і себе, і все на світі, і не знаю, чи ця мрія робить зараз її щасливою, але це прям літературний персонаж про те, як "через тернії до зірок" перетворилося на "через тернії до г*мна", і людина не відбила,

– заявила журналістка.

Інтерв'ю Емми Антонюк: дивіться відео онлайн

Що відомо про громадянську позицію Ані Лорак