До того ж артистка вирішила змінити українське громадянство на російське, чим остаточно поставила крапку щодо своєї політичної позиції. Вона подала документи на отримання нового паспорта ще в лютому 2024 року.
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Чому Антонюк хоче взяти інтерв'ю в Ані Лорак
Емма зізналася, що має ексклюзивну інформацію щодо життя артистки-зрадниці в інтернаті. Перебуваючи там, Лорак дуже сильно захоплювалася дискографією російської співачки Алли Пугачової. На думку Антонюк, запроданка надивилася на "гарне життя" в Москві і почала мріяти про це, однак "загубила себе і все на світі".
Вочевидь, вона здійснила велику мрію, вочевидь, вона про*балася по дорозі у всьому на шляху до своєї мрії, загубила і себе, і все на світі, і не знаю, чи ця мрія робить зараз її щасливою, але це прям літературний персонаж про те, як "через тернії до зірок" перетворилося на "через тернії до г*мна", і людина не відбила,
– заявила журналістка.
Інтерв'ю Емми Антонюк: дивіться відео онлайн
Що відомо про громадянську позицію Ані Лорак
- Від початку повномасштабного вторгнення Лорак жодного разу не заговорила про війну. Натомість вона дала низку інтерв'ю пропагандистським журналістам, у яких звинувачувала Україну в зневажливому ставленні.
- Лорак й далі живе в Росії, працює на російську аудиторію, випускає російськомовні пісні й збирає статуетки головних російських музичних премій.
- Крім того, артистка цинічно називає себе "голубом міра" і за будь-якої можливості хизується своєю благодійною допомогою дітям і переселенцями із Донбасу.
- А у лютому цього року стало відомо про її зміну громадянства на російське. Цікаво, що у 2016 році окупантська влада пропонувала артистці отримати вже тоді російський паспорт, утім, співачка відмовилася.