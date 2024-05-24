Проігнорувала премію: команда Klavdia Petrivna зізналася, чому співачка не з'явилася на YUNA
Джерело:CЛУХ
Відгриміла щорічна церемонія оголошення лауреатів Національної музичної премії YUNA-2024. За її результатами, перемогу в одній з номінації здобула загадкова Klavdia Petrivna. Втім, артистка не з'явилася на моменті вручення нагород.
Лауреатами премії YUNA-2024 стали 10 виконавців. Усі співаки отримали свої нагороди, крім Klavdia Petrivna.
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Чому Klavdia Petrivna не з'явилася на YUNA-2024
Відома українська артистка Klavdia Petrivna перемогла в номінації "Відкриття року" премії YUNA. Однак, співачка не з'явилася на моменті вручення нагород.
Втім, команда виконавці вже висловилася з приводу ігнорування артистки церемонії нагородження. Представники Klavdia Petrivna зазначили, що до появи в таких преміях треба підходити дуже обережно.
У непрозоре море пірнати слід дуже обережно. А якщо є можливість, краще взагалі цього не робити,
– зізналася команда артистки.
Хто переміг на YUNA-2024
Цьогоріч на здобуття престижних статуеток претендували 29 виконавців. Втім, лауреатами стали тільки 10 співаків.
- Найкращий альбом – Jamala – Qirim
- Найкращий рок-гурт – "Антитіла"
- Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"
- Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM
- Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
- Найкраща виконавиця – KOLA
- Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
- Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"
- Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
- Відкриття року – Klavdia Petrivna
- Найкращий попгурт – Latexfauna
Анна Заклецька була ведучою урочистої події YUNA 2024. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію музичної індустрії.