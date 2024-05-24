Проігнорувала премію: команда Klavdia Petrivna зізналася, чому співачка не з'явилася на YUNA

24 травня 2024, 14:15
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CЛУХ

Відгриміла щорічна церемонія оголошення лауреатів Національної музичної премії YUNA-2024. За її результатами, перемогу в одній з номінації здобула загадкова Klavdia Petrivna. Втім, артистка не з'явилася на моменті вручення нагород.

Лауреатами премії YUNA-2024 стали 10 виконавців. Усі співаки отримали свої нагороди, крім Klavdia Petrivna.

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Чому Klavdia Petrivna не з'явилася на YUNA-2024

Відома українська артистка Klavdia Petrivna перемогла в номінації "Відкриття року" премії YUNA. Однак, співачка не з'явилася на моменті вручення нагород.

Втім, команда виконавці вже висловилася з приводу ігнорування артистки церемонії нагородження. Представники Klavdia Petrivna зазначили, що до появи в таких преміях треба підходити дуже обережно.

У непрозоре море пірнати слід дуже обережно. А якщо є можливість, краще взагалі цього не робити,
– зізналася команда артистки.

Хто переміг на YUNA-2024

Цьогоріч на здобуття престижних статуеток претендували 29 виконавців. Втім, лауреатами стали тільки 10 співаків.

  • Найкращий альбом – Jamala – Qirim
  • Найкращий рок-гурт – "Антитіла"
  • Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"
  • Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM
  • Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
  • Найкраща виконавиця – KOLA
  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
  • Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"
  • Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
  • Відкриття року – Klavdia Petrivna
  • Найкращий попгурт – Latexfauna

Анна Заклецька була ведучою урочистої події YUNA 2024. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію музичної індустрії.

Автор: Влада Пономарьова