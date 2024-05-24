Лауреатами премії YUNA-2024 стали 10 виконавців. Усі співаки отримали свої нагороди, крім Klavdia Petrivna.

Цікаво Відбулася магія, – Артем Пивоваров розповів про знайомство та співпрацю з Klavdia Petrivna

Чому Klavdia Petrivna не з'явилася на YUNA-2024

Відома українська артистка Klavdia Petrivna перемогла в номінації "Відкриття року" премії YUNA. Однак, співачка не з'явилася на моменті вручення нагород.

Втім, команда виконавці вже висловилася з приводу ігнорування артистки церемонії нагородження. Представники Klavdia Petrivna зазначили, що до появи в таких преміях треба підходити дуже обережно.

У непрозоре море пірнати слід дуже обережно. А якщо є можливість, краще взагалі цього не робити,

– зізналася команда артистки.

Хто переміг на YUNA-2024

Цьогоріч на здобуття престижних статуеток претендували 29 виконавців. Втім, лауреатами стали тільки 10 співаків.

Найкращий альбом – Jamala – Qirim

Найкращий рок-гурт – "Антитіла"

Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"

Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM

Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

Найкраща виконавиця – KOLA

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"

Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"

Відкриття року – Klavdia Petrivna

Найкращий попгурт – Latexfauna

Анна Заклецька була ведучою урочистої події YUNA 2024. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію музичної індустрії.