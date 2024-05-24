Ведучою урочистої події YUNA 2024 була Анна Заклецька. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію вітчизняної музичної індустрії. Так, лауреатами YUNA-2024 стали 10 виконавців в 11 категоріях.

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Хто переміг на YUNA-2024

Найкращий альбом – Jamala - Qirim

– Jamala - Qirim Найкращий рок-гурт – "Антитіла"

– "Антитіла" Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"

– Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями" Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM

– KOZAK SYSTEM Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

– "Антитіла" – "Фортеця Бахмут" Найкраща виконавиця – KOLA

– KOLA Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"

– Антитіла – "Фортеця Бахмут" Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"

– "Друга ріка" Відкриття року – Klavdia Petrivna

– Klavdia Petrivna Найкращий попгурт – Latexfauna

Цікаво, що нагороди лауреатам вручали блогери Даша Квіткова, Ніколас Карма, Олександр Волошин, Людмила Луцук, режисер Євген Синельников, телеведуча Марічка Падалко, інтерв'юерка Раміна Есхаказй, ветеран російсько-української війни Олександр Терен і лідер гурту KARTA SVITU Іван Марунич.

Що відомо про YUNA-2023