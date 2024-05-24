Ведучою урочистої події YUNA 2024 була Анна Заклецька. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію вітчизняної музичної індустрії. Так, лауреатами YUNA-2024 стали 10 виконавців в 11 категоріях.

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Хто переміг на YUNA-2024

  • Найкращий альбом – Jamala - Qirim
  • Найкращий рок-гурт – "Антитіла"
  • Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"
  • Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM
  • Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
  • Найкраща виконавиця – KOLA
  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
  • Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"
  • Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
  • Відкриття року – Klavdia Petrivna
  • Найкращий попгурт – Latexfauna

Цікаво, що нагороди лауреатам вручали блогери Даша Квіткова, Ніколас Карма, Олександр Волошин, Людмила Луцук, режисер Євген Синельников, телеведуча Марічка Падалко, інтерв'юерка Раміна Есхаказй, ветеран російсько-української війни Олександр Терен і лідер гурту KARTA SVITU Іван Марунич.

Що відомо про YUNA-2023

  • Того року через воєнний стан організатори вирішили відмовитися від традиційних номінацій та обрати лауреатів за єдиним гаслом "Пісні незламної України".
  • Переможців премії визначили з-поміж 100 нових треків українських виконавців, які отримали найбільшу кількість ротацій на радіо в період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року.
  • Серед них – гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ з піснею "24/02", Антитіла та Ed Sheeran з треком "2step", Океан Ельзи з композицією "Місто Марії", SHUMEI та його трек "Біля тополі", KARTA SVITU з піснею "Пес Патрон", KOLA з "Біля серця" та багато інших.
  • Ведучими церемонії стали Володимир Остапчук, Павло Шилько, Мохаммад Захур і Віталій Башкатов, а спеціальною гостею заходу була співачка Камалія.