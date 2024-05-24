Лауреатами премии YUNA-2024 стали 10 исполнителей. Все певцы получили свои награды, кроме Klavdia Petrivna.
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Почему Klavdia Petrivna не появилась на YUNA-2024
Известная украинская артистка Klavdia Petrivna победила в номинации "Открытие года" премии YUNA. Однако, певица не появилась на моменте вручения наград.
Впрочем, команда исполнительницы уже высказалась по поводу игнорирования артистки церемонии награждения. Представители Klavdia Petrivna отметили, что к появлению в таких премиях надо подходить очень осторожно.
В непрозрачное море нырять следует очень осторожно. А если есть возможность, лучше вообще этого не делать,
– призналась команда артистки.
Кто победил на YUNA-2024
В этом году на получение престижных статуэток претендовали 29 исполнителей. Впрочем, лауреатами стали только 10 певцов.
- Лучший альбом – Jamala – Qirim
- Лучшая рок-группа – "Антитела"
- Лучший дуэт – Злата Огневич и Shumei – "Буревіями"
- Специальная награда за благотворительный тур – KOZAK SYSTEM
- Лучший видеоклип – "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
- Лучшая исполнительница – KOLA
- Лучший исполнитель – Артем Пивоваров
- Лучшая песня – Антитела – "Фортеця Бахмут"
- Специальная награда за благотворительность – "Друга ріка"
- Открытие года – Klavdia Petrivna
- Лучшая поп-группа – Latexfauna
Анна Заклецкая была ведущей торжественного события YUNA 2024. Она с волнением называла имена тех, кто вошел в историю музыкальной индустрии.