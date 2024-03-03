Блогерка-мільйонниця Юлія Верба спантеличила шанувальників, показавши фото на лікарняному ліжку. Виявилося, що її самопочуття різко погіршилося.

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Юлія Верба опинилась під крапельницею

Зараз Юлія Верба перебуває у подорожі на круїзному лайнері. Однак вона страждає від сильної морської хвороби. Стан блогерки погіршився ще й через отруєння. Верба зізналась, що вперше їй довелось проводити день під крапельницею.

Однак Юлія Верба не засмучується, адже вона отримала знак верифікації акаунта в інстаграмі.

Сьогодні мав був феєричний день, бо інстаграм дав мені синю галочку. Я мріяла про це сім років! Щоправда, така новина збіглась з жахливим отруєнням і морською хворобою на круїзному лайнері, що я аж вперше в житті прийшла капатись. Бо було відчуття, ніби відкидаю копита. Але я все одно мегащаслива,

– поділилась блогерка.



Юлія Верба / Фото з інстаграму блогерки

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