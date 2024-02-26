На цей раз коронавірус проходить без ускладнень. В актриси навіть немає температури, проте їй важко сидіти та стояти.
Не пропустіть Ви всі глухі, – відомий режисер Залевський гнівно висловився про трек alyona alyona і Jerry Heil
Ксенія Мішина захворіла на COVID-19
Вона виявила це три дні тому і зауважила, що зараз її стан стабільний.
Температури немає, нічого немає, але вертикальне положення вкрай важко тримати,
– поділилася акторка.
Ксенія Мішина захворіла на ковід / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ксенія Мішина захворіла на ковід / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стан здоров'я інших українських зірок
- В дизайнера та режисера Олексія Залевського діагностували некроз кісток – захворювання, яке руйнує кісткову тканину та порушує функцію суглобів. Тепер йому необхідно терміново провести дві операції на стегнах, щоб запобігти ризику залишитися прикутим до ліжка на все життя.
- Катерина Реп'яхова, дружина українського співака Віктора Павліка, повідомила про проблеми з плечем. Вона розповіла, що страждає від постійного болю протягом пів року.
- У Камалії виявили травматичну перфорацію барабанної перетинки, після чого вона перенесла хірургічне втручання. Виконавиця сподівається на успішне відновлення слуху на ліве вухо.
- Тетяні Літвіновій також нещодавно зробили операцію з видалення новоутворень. Наразі вона перебуває в процесі відновлення.