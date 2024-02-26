На цей раз коронавірус проходить без ускладнень. В актриси навіть немає температури, проте їй важко сидіти та стояти.

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Ксенія Мішина захворіла на COVID-19

Вона виявила це три дні тому і зауважила, що зараз її стан стабільний.

Температури немає, нічого немає, але вертикальне положення вкрай важко тримати,

– поділилася акторка.



Ксенія Мішина захворіла на ковід / Скриншот з інстаграм-сторіс



Ксенія Мішина захворіла на ковід / Скриншот з інстаграм-сторіс

Стан здоров'я інших українських зірок