Подружжя блогерів – Наталі Литвин та Олександр Куровський – підібрали синові особливе ім'я – Дан. Вони познайомили малюка з шанувальниками.

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Відомі блогери розсекретили ім'я сина

Наталі Литвин та Олександр Куровський розповіли, що підібрали цей варіант. ще на початку вагітності у списку українських імен. Вони зауважили, що Дан Куровський – це повне ім'я.

Приглядались не один місяць і нам обом воно дуже сподобалось і прижилося. Дуже подобається, як аристократично звучить. Хотіли коротке і лаконічне, щоб не ускладнювати довге прізвище та по батькові. Щоб на різних мовах було співзвучно і не було проблем з транслітерацією,

– розповіли блогери.



Наталі Литвин з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Наталі Литвин

Згодом виявилося, що існує такий біблійний персонаж, тож усе склалося добре. Пестливо зіркові батьки називають сина Данчик, Дані.



Син Наталі Литвин / Фото з інстаграму Наталі Литвин

Шанувальники подружжя раді знайомству з новонародженим:

"Красиве ім'я";

"Клас. Це прямо як Дан Балан";

"І в мене старший син Дан, ми ласкаво називаємо Денні";

"Дуже гарне ім'я як для дівчинки, так і для хлопчика".

Сім'я блогерів стали батьками