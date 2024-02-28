Подружжя блогерів – Наталі Литвин та Олександр Куровський – підібрали синові особливе ім'я – Дан. Вони познайомили малюка з шанувальниками.
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Відомі блогери розсекретили ім'я сина
Наталі Литвин та Олександр Куровський розповіли, що підібрали цей варіант. ще на початку вагітності у списку українських імен. Вони зауважили, що Дан Куровський – це повне ім'я.
Приглядались не один місяць і нам обом воно дуже сподобалось і прижилося. Дуже подобається, як аристократично звучить. Хотіли коротке і лаконічне, щоб не ускладнювати довге прізвище та по батькові. Щоб на різних мовах було співзвучно і не було проблем з транслітерацією,
– розповіли блогери.
Наталі Литвин з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Наталі Литвин
Згодом виявилося, що існує такий біблійний персонаж, тож усе склалося добре. Пестливо зіркові батьки називають сина Данчик, Дані.
Син Наталі Литвин / Фото з інстаграму Наталі Литвин
Шанувальники подружжя раді знайомству з новонародженим:
- "Красиве ім'я";
- "Клас. Це прямо як Дан Балан";
- "І в мене старший син Дан, ми ласкаво називаємо Денні";
- "Дуже гарне ім'я як для дівчинки, так і для хлопчика".
Сім'я блогерів стали батьками
- Наталія Литвин та Олександр Куровський стали батьками 18 лютого й повідомили про це вже наступного дня.
- Про вагітність інстаграм-блогерки стало відомо у вересні 2023, через 3 роки після їхнього весілля.