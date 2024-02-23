Український дизайнер та режисер дав відверте інтерв'ю, де розповів про особисте життя, пошук роботи тощо. Однак про хворобу він зізнався лише після запису, коли вимкнулися камери.

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В Олексія Залевського некроз кісток

Олексій Залевський шокував, що лікарі діагностували йому некроз кісток. Це хвороба, при якій кісткові тканини руйнуються, а уражені суглоби перестають функціонувати як раніше.

Дизайнеру необхідно зробити дві термінові операції на стегнах. В іншому випадку він може залишитися на все життя прикутим до ліжка.

Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно,

– зізнався Олексій Залевський.

Утім команда проєкту "Наодинці" вирішила таки висвітлити хворобу дизайнера та допомогти йому. Олексій Залевський повідомив, що на операцію йому потрібно 14 тисяч євро (понад 500 тисяч гривень) – саме таку суму озвучили лікарі. Таких грошей у нього зараз немає.

Зауважимо, якщо ви бажаєте допомогти Олексію Залевському, залишаємо реквізити. Моно: 5375 4112 1396 5754. Приват: 4149 6293 6444 0602. PayPal: z@zalevskiy.com.

Хто такий Олексій Залевський

Олексій Залевський – відомий український дизайнер, режисер та художник. Він народився у Києва та здобув професію художника в Одеському училищі. У 1993 Олексій Залевський взяв участь у фестивалі "Артмода", після якого на світ з'явилась його перша колекція.

Олексій Залевський часто отримував нагороди та премії. З 1995 до 1998 року був креативним директором "Шварцкопф-Україна". У 1997 дизайнер вперше презентував свою колекцію на Українському тижні моди. З того часу його творіння регулярно бачили на UFW.