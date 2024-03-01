В інтерв'ю з Тетяною Літвіновою Слава Дьомін нагадав, що нещодавно вона перенесла хірургічне втручання. Кілька місяців тому відбулася ще одна операція.

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Тетяна Літвінова про своє здоров'я

Після операції ведуча та кулінарна експертка очікувала на результати гістології. Вони мали показати, чи є пухлина злоякісною, чи доброякісною. Виявилося, що це були доброякісні новоутворення. Невідомо, чи повернеться загроза онкології знову.

Одні лікарі кажуть, що це може призвести до змін клітин, а хтось каже, що ні. Я не знаю, кого слухати. Я знаю, що не хочу з цим жити й хочу це вирішити. Поки в мене є сили і час, я це робитиму. Я роблю вибір за своє життя,

– сказала Тетяна Літвінова.

За словами кулінарки, вона певний час налаштовувалась перед хірургічним втручанням. Та зараз у неї немає страху через свій стан здоров'я. До всього вона намагається ставитись легко і подекуди з жартами.

Інтерв'ю з Тетяною Літвіновою: дивіться відео онлайн

Що було напередодні

Колишня суддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова кілька тижнів тому збентежила фанів фотографіями з лікарні. Через певний час вона вийшла на зв'язок та розповіла про операцію.

Ведуча тоді розсекретила, що їй довелося видалити деякі новоутворення. Вона близько 10 днів не виходила у світ, а згодом відновлювалась та поверталася до звичного стану.