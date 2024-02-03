Національний відбір на Євробачення-2024 наразі завершився без результатів. Суспільний мовник ухвалив рішення завершити трансляцію у зв'язку з тим, що застосунок Дія не працює.

До теми Голосування на відборі на Євробачення продовжили

Коли стане відомо ім'я переможця Нацвідбору-2024

Тімур Мірошниченко у прямому ефірі оголосив, що українці не дізнаються переможця Національного відбору сьогодні – 3 лютого.

Завтра, о 15:05 на телеканалі "Суспільне Культура" відбудеться повтор записаного ефіру. Голосування триватиме усю ніч та день 4 лютого. Лінії для голосування закриються о 19:05, коли буде оголошено результати журі та глядачів. Вже тоді оголосять офіційного переможця.

Що сталося з Нацвідбором та голосуванням

3 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення. Виступ учасників записали заздалегідь з питань безпеки глядачів та самих фіналістів. Його транслювали на платформах Суспільного до 21:40.

Утім, уникнути труднощів не вдалося. Після відкриття ліній для голосування застосунок Дія перестав працювати: комусь не вдавалось авторизуватися, комусь вибивало повідомлення: "На жаль, сталася помилка" тощо. Як пояснили у телеграмі застосунку, причиною цього стала надто велика кількість охочих проголосувати за фаворита.

Голосування продовжили, однак Дії не вдалося "ожити". Саме тому ухвалено рішення перенести оголошення результатів.