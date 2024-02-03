Національний відбір на Євробачення-2024 наразі завершився без результатів. Суспільний мовник ухвалив рішення завершити трансляцію у зв'язку з тим, що застосунок Дія не працює.
До теми Голосування на відборі на Євробачення продовжили
Коли стане відомо ім'я переможця Нацвідбору-2024
Тімур Мірошниченко у прямому ефірі оголосив, що українці не дізнаються переможця Національного відбору сьогодні – 3 лютого.
Завтра, о 15:05 на телеканалі "Суспільне Культура" відбудеться повтор записаного ефіру. Голосування триватиме усю ніч та день 4 лютого. Лінії для голосування закриються о 19:05, коли буде оголошено результати журі та глядачів. Вже тоді оголосять офіційного переможця.
Що сталося з Нацвідбором та голосуванням
3 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення. Виступ учасників записали заздалегідь з питань безпеки глядачів та самих фіналістів. Його транслювали на платформах Суспільного до 21:40.
Утім, уникнути труднощів не вдалося. Після відкриття ліній для голосування застосунок Дія перестав працювати: комусь не вдавалось авторизуватися, комусь вибивало повідомлення: "На жаль, сталася помилка" тощо. Як пояснили у телеграмі застосунку, причиною цього стала надто велика кількість охочих проголосувати за фаворита.
Голосування продовжили, однак Дії не вдалося "ожити". Саме тому ухвалено рішення перенести оголошення результатів.