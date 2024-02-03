Ведучий Національного відбору Тімур Мірошниченко пояснив такі нововведення. За його словами, організатори вирішили з обережністю поставитися до безпеки учасників та записати їхні виступи.

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Національний відбір записували упродовж кількох днів

Всі ви розумієте, що наша країна воює, але завдяки силам безпеки й оборони нашої країни життя, в тому числі культурне, триває. Але водночас розпланувати, бути впевненим, що все буде йти за графіком неможливо. Гарантувати безпеку великій кількості людей, які зосереджені в одному місці, ми теж не можемо,

– заявив Тімур Мірошниченко.

Виступи конкурсантів записувалися 2 лютого, напередодні трансляції. Однак трансляція відбувається сьогодні, 3 лютого.

Як відбуватиметься голосування

Голосування відбуватиметься сьогодні, відповідно до усіх правил Національного відбору. Воно пройде у застосунку Дія.

"Глядацьке голосування почнеться безпосередньо під час трансляції, а підбиття підсумків та оголошення результатів суддівського та глядацького голосувань транслюватиметься наживо, зі спеціального укриття, де ніхто і ніщо не зможе нам завадити", – зауважила Юлія Саніна.

Зауважимо, що минулого року таких нововведень не було, оскільки Нацвідбір проходив одразу в укритті – у метро.