Цікаво, що цьогоріч за право представити країну на Євробаченні, що пройде у Швеції, змагатимуться 11 учасників. Нещодавно оголосили всі пісні фіналістів.

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Де і коли можна подивитися Нацвідбір на Євробачення

Фінал Національного відбору на пісенний конкурс розпочнеться о 18:00. Водночас на 17:30 заплановано передшоу Нацвідбору, яке вестиме Анна Тульєва.

Глядачі по всій країні зможуть спостерігати за перебігом фіналу на різних платформах, зокрема на популярному телеканалі "Суспільне Культура" та ютуб-каналі "Євробачення Україна".

Також переглянути трансляцію можна буде на фейсбуку "Суспільне Євробачення", на сайт eurovision.ua та в мобільному застосунку suspilne.tv.

Нацвідбір Євробачення-2024