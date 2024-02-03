Цікаво, що цьогоріч за право представити країну на Євробаченні, що пройде у Швеції, змагатимуться 11 учасників. Нещодавно оголосили всі пісні фіналістів.
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Де і коли можна подивитися Нацвідбір на Євробачення
Фінал Національного відбору на пісенний конкурс розпочнеться о 18:00. Водночас на 17:30 заплановано передшоу Нацвідбору, яке вестиме Анна Тульєва.
Глядачі по всій країні зможуть спостерігати за перебігом фіналу на різних платформах, зокрема на популярному телеканалі "Суспільне Культура" та ютуб-каналі "Євробачення Україна".
Також переглянути трансляцію можна буде на фейсбуку "Суспільне Євробачення", на сайт eurovision.ua та в мобільному застосунку suspilne.tv.
Нацвідбір Євробачення-2024
- Нещодавно в Дії пройшло голосування, в результаті чого було обрано трьох членів журі. До їхнього складу увійшли Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.
- Водночас стало відомо, що ведучим фіналу Національного відбору стане багаторічний "голос" Євробачення Тімур Мірошниченко. Разом з ним на сцену вийдуть талановита фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та відомий стендап-комік Василь Байдак.
- Також відповідно до результатів жеребкування визначили порядок виступів фіналістів. Розпочне лайн-ап YAKTAK, за ним виступлять INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo,Alyona Alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA.