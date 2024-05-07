Євробачення-2024 відбудеться у Мальме, на головній сцені Malmö Arena. До того ж 7 травня ми побачимо на сцені виступ alyona alyona та Jerry Heil з Teresa & Maria. Детальніше про порядок виступу усіх країн у першому півфіналі, розповість Show 24.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Порядок виступів у першому півфіналі

7 травня о 22:00 розпочнеться перший півфінал конкурсу Євробачення. 15 країн представлять сьогодні свої пісні. За новими правилами цьогоріч вперше у півфіналі виступатимуть країни "великої п'ятірки".

Так, сьогодні ввечері Велика Британія й Німеччина заспівають на головній сцені конкурсу. Водночас ми почуємо виступ представника країни-господарки цьогорічного Євробачення – Швеції.

Кіпр: Силія Капсіс – Liar. Сербія: Teya Dora – Ramonda. Литва: Silvester Belt – Luktelk. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria. Польща: LUNA –The Tower. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim. Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights. Словенія: Raiven – Veronika. Фінляндія: Windows95man – No Rules!. Молдова: Наталія Барбу – In the Middle. Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar. Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood). Португалія: Іоланда – Grito. Люксембург: Талі – Fighter.



Порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2024 / Фото eurovision.tv

Варто зазначити, що саме представник Хорватії Baby Lasagna є лідером букмекерських прогнозів. Йому пророкують 29% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2024.

Наступним йде представник Швейцарії Nemo, який виступить у другому півфіналі конкурсу. Водночас він має 16% шансів стати переможцем цьогорічного Євробачення.

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