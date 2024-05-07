Євробачення-2024 відбудеться у Мальме, на головній сцені Malmö Arena. До того ж 7 травня ми побачимо на сцені виступ alyona alyona та Jerry Heil з Teresa & Maria. Детальніше про порядок виступу усіх країн у першому півфіналі, розповість Show 24.
Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні
Порядок виступів у першому півфіналі
7 травня о 22:00 розпочнеться перший півфінал конкурсу Євробачення. 15 країн представлять сьогодні свої пісні. За новими правилами цьогоріч вперше у півфіналі виступатимуть країни "великої п'ятірки".
Так, сьогодні ввечері Велика Британія й Німеччина заспівають на головній сцені конкурсу. Водночас ми почуємо виступ представника країни-господарки цьогорічного Євробачення – Швеції.
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar.
- Сербія: Teya Dora – Ramonda.
- Литва: Silvester Belt – Luktelk.
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue.
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.
- Польща: LUNA –The Tower.
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim.
- Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights.
- Словенія: Raiven – Veronika.
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!.
- Молдова: Наталія Барбу – In the Middle.
- Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar.
- Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood).
- Португалія: Іоланда – Grito.
- Люксембург: Талі – Fighter.
Порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2024 / Фото eurovision.tv
Варто зазначити, що саме представник Хорватії Baby Lasagna є лідером букмекерських прогнозів. Йому пророкують 29% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2024.
Наступним йде представник Швейцарії Nemo, який виступить у другому півфіналі конкурсу. Водночас він має 16% шансів стати переможцем цьогорічного Євробачення.
Що відомо про Євробачення-2024
- Довгоочікувана подія розпочнеться першим півфіналом 7 травня, а другий – відбудеться 9 травня. Переможця оголосять 11 травня у гранд-фіналі.
- Станом на 7 травня, букмекери прогнозують тріумф хорватському співаку Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце у рейтингу посідає виконавець Nemo зі Швейцарії з треком The Code, а італійка Angelina Mango замикає трійку лідерів.
- alyona alyona та Jerry Heil вийдуть на сцену 7 травня. Вони виконають пісню Teresa & Maria. Цей виступ стане п'ятим.
- Глядачі в Україні зможуть спостерігати за перебігом Євробачення онлайн або по телебаченню через "Суспільне. Культура", Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна".