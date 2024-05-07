Евровидение-2024 состоится в Мальме, на главной сцене Malmö Arena. К тому же 7 мая мы увидим на сцене выступление alyona alyona и Jerry Heil с Teresa & Maria. Подробнее о порядке выступления всех стран в первом полуфинале, расскажет Show 24.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Порядок выступлений в первом полуфинале

7 мая в 22:00 начнется первый полуфинал конкурса Евровидение. 15 стран представят сегодня свои песни. По новым правилам в этом году впервые в полуфинале будут выступать страны "большой пятерки".

Так, сегодня вечером Великобритания и Германия споют на главной сцене конкурса. В то же время мы услышим выступление представителя страны-хозяйки нынешнего Евровидения – Швеции.

Кипр: Силия Капсис – Liar. Сербия: Teya Dora – Ramonda. Литва: Silvester Belt – Luktelk. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria. Польша: LUNA –The Tower. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim. Исландия: Гера Бьорк – Scared of Heights. Словения: Raiven – Veronika. Финляндия: Windows95man – No Rules! Молдова: Наталья Барбу – In the Middle. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar. Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood). Португалия: Иоланда – Grito. Люксембург: Тали – Fighter.



Порядок выступлений первого полуфинала Евровидения-2024 / Фото eurovision.tv

Стоит отметить, что именно представитель Хорватии Baby Lasagna является лидером букмекерских прогнозов. Ему пророчат 29% шансов одержать победу на Евровидении-2024.

Следующим идет представитель Швейцарии Nemo, который выступит во втором полуфинале конкурса. В то же время он имеет 16% шансов стать победителем нынешнего Евровидения.

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