Водночас дехто зауважив, що на відео сцена здається маленькою та плоскою. Втім, більшості все подобається.

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Який вигляд має сцена Євробачення-2024

Для оформлення дизайнери підібрали кольорову палітру бренду пісенного конкурсу та відтінки північного сяйва. Відтак, над сценою можна побачити 5 кубів, які оформлені в синьо-блакитно-рожевих відтінках. Їх вони зобразили за допомогою легкого градієнта. Підлога сцени підсвічується блакитним та рожево-фіолетовим кольором. До того ж є багато різних прожекторів, а позаду на екрані можна помітити гасло цьогорічного пісенного конкурсу – "Об'єднані музикою".

Нехай репетиції конкурсу 2024 почнуться,

– підкреслили організатори.

Якою буде програма Євробачення-2024