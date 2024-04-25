Водночас дехто зауважив, що на відео сцена здається маленькою та плоскою. Втім, більшості все подобається.
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Який вигляд має сцена Євробачення-2024
Для оформлення дизайнери підібрали кольорову палітру бренду пісенного конкурсу та відтінки північного сяйва. Відтак, над сценою можна побачити 5 кубів, які оформлені в синьо-блакитно-рожевих відтінках. Їх вони зобразили за допомогою легкого градієнта. Підлога сцени підсвічується блакитним та рожево-фіолетовим кольором. До того ж є багато різних прожекторів, а позаду на екрані можна помітити гасло цьогорічного пісенного конкурсу – "Об'єднані музикою".
Нехай репетиції конкурсу 2024 почнуться,
– підкреслили організатори.
Якою буде програма Євробачення-2024
- Всі заходи проходитимуть в Eurovision Village у Фолкстерширському парку.
- Насолодитися виступами артистів та різноманітними шоу єврофани зможуть на Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.
- Під час пісенного конкурсу буде ціла низка захопливих виступів. Серед них – танцювальні постановки з 90-х, вечір за участю гурту ABBA, концерт хору Happy Voices, драг-шоу та виступ українського гурту Go-A. Крім того, запланований живий концерт Кончіти Вурст.
- Цікаво, що в Мальме також буде спеціальна вулиця Friisgatan, де відвідувачі матимуть змогу поласувати їжею та напоями.
- До того ж планується створення невеликих майданчиків для проведення концертів та вистав у районі Malmö Live і Malmö Central Station.
- Відомо також, що Швеція закриє повітряний простір над місцем проведення Євробачення та використовуватиме технології для запобігання польотам безпілотникам.