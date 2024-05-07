Снайперські позиції та патруль: Швеція посилює заходи безпеки на Євробаченні-2024
Джерело:Aftonbladet
У шведському Мальме, у якому відбудеться цьогорічне Євробачення, проводяться заходи щодо безпеки глядачів та учасників шоу. Це вперше в історії конкурсу, коли на дахах навколо концертного залу розташовані стрілецькі позиції.
Ймовірно, такі заходи відбуваються через участь Ізраїлю у пісенному конкурсі на тлі операції у секторі Гази. Таким чином, організатори цьогорічного Євробачення хочуть створити безпечні умови для його проведення.
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Безпрецедентні заходи безпеки
7 травня, у день проведення першого півфіналу конкурсу, глядачі спостерігають декілька сотень поліцейських, які патрулюють у центрі міста Мальме. Водночас люди побачили створені снайперські позиції прямо на дахах навколо Malmo Arena.
Снайперські позиції на дахах біля концертного залу / Фото Jimmy Wixtrоm
До того ж місцевість біля концертного залу облаштована камерами спостереження, щоб відслідкувати ситуацію. Ба більше, стало відомо, що правоохоронцям Мальме допомагатимуть поліцейські з Норвегії, Данії та Швеції.
Правоохоронці патрулюють Мальме / Фото Jimmy Wixtrоm
Також, щоб потрапити до Malmo Arena, глядачам варто пройти перевірку. Так, їм заборонено приносити політичну символіку, зокрема палестинські прапори для перегляду шоу.
Що відомо про перший півфінал Євробачення-2024
- Конкурс розпочнеться 7 травня о 22:00 за київським часом.
- За місце у гранд-фіналі змагатимуться представники 15 країн, втім лише 10 учасників зможуть потрапити далі.
- До того ж вперше у півфіналі виступлять країни "великої п'ятірки". Так, представники Великої Британії та Німеччини вже сьогодні заспівають на великій сцені. До них також доєднається учасник з країни-господарки конкурсу – Швеції.
- Наразі за прогнозами букмекерів найбільше шансів на перемогу має хорват Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце займає виконавець Nemo з треком The Code. Водночас трійку лідерів закриває італійка Анджеліна Манго з композицією La noia.