Вероятно, такие мероприятия происходят из-за участия Израиля в песенном конкурсе на фоне операции в секторе Газа. Таким образом, организаторы нынешнего Евровидения хотят создать безопасные условия для его проведения.

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Беспрецедентные меры безопасности

7 мая, в день проведения первого полуфинала конкурса, зрители наблюдают несколько сотен полицейских, которые патрулируют в центре города Мальме. В то же время люди увидели созданные снайперские позиции прямо на крышах вокруг Malmo Arena.



Снайперские позиции на крышах возле концертного зала / Фото Jimmy Ԝіхтгоm

К тому же местность возле концертного зала обустроена камерами наблюдения, чтобы отследить ситуацию. Более того, стало известно, что правоохранителям Мальме будут помогать полицейские из Норвегии, Дании и Швеции.



Правоохранители патрулируют Мальме / Фото Jimmy Ԝіхтгоm

Также, чтобы попасть в Malmo Arena, зрителям стоит пройти проверку. Так, им запрещено приносить политическую символику, в частности палестинские флаги для просмотра шоу.

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