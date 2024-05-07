Ймовірно, такі заходи відбуваються через участь Ізраїлю у пісенному конкурсі на тлі операції у секторі Гази. Таким чином, організатори цьогорічного Євробачення хочуть створити безпечні умови для його проведення.

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Безпрецедентні заходи безпеки

7 травня, у день проведення першого півфіналу конкурсу, глядачі спостерігають декілька сотень поліцейських, які патрулюють у центрі міста Мальме. Водночас люди побачили створені снайперські позиції прямо на дахах навколо Malmo Arena.



Снайперські позиції на дахах біля концертного залу / Фото Jimmy Wixtrоm

До того ж місцевість біля концертного залу облаштована камерами спостереження, щоб відслідкувати ситуацію. Ба більше, стало відомо, що правоохоронцям Мальме допомагатимуть поліцейські з Норвегії, Данії та Швеції.



Правоохоронці патрулюють Мальме / Фото Jimmy Wixtrоm

Також, щоб потрапити до Malmo Arena, глядачам варто пройти перевірку. Так, їм заборонено приносити політичну символіку, зокрема палестинські прапори для перегляду шоу.

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