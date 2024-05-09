Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024: прямий ефір зі Швеції

9 травня 2024, 11:38
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Другий півфінал Євробачення-2024 відбудеться 9 травня. На сцені головного пісенного конкурсу виступлять представники 16 країн, а також свої номери наживо покажуть учасники з країн "великої п'ятірки".

Глядачі побачать виступи Франції, Іспанії та Італії, однак цього вечора за них не голосуватимуть. Дивіться прямий ефір далі на Show 24

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Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024

Цього вечора у прямому ефірі побачимо виступи 16 музикантів, які боротимуться за право потрапити до великого фіналу. Після виступу останнього конкурсанта відкриються лінії для голосування. У глядачів буде приблизно 25 хвилин, щоб підтримати фаворитів. 

Серед учасників, номери яких побачимо цього вечора, є один з лідерів букмекерів – Nemo зі Швейцарії. Наразі йому пророкують друге місце. 

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Трансляція другого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Порядок виступів учасників другого півфіналу

  1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  2. Албанія: BESA – TITAN
  3. Греція: Marina Satti – ZARI
  4. Швейцарія: Nemo – The Code
  5. Чехія: Aiko – Pedestal

Франція: Slimane – Mon Amour

  1. Австрія: Kaleen – We Will Rave
  2. Данія: SABA – SAND
  3. Вірменія: LADANIVA – Jako
  4. Латвія: Dons — Hollow

Іспанія: Nebulossa – ZORRA

  1. Сан-Марино: MEGARA – 11:11
  2. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  3. Бельгія: Mustii – Before the Party's Over
  4. Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Італія: Angelina Mango – La noia

  1. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
  2. Норвегія: Gåte – Ulveham
  3. Нідерланди: Joost Klein – Europapa

Як голосувати на Євробаченні-2024

  • Після закінчення виступу останнього учасника півфіналу, єврофани матимуть можливість голосувати за фаворитів протягом 15-25 хвилин.
  • Голосувати можна у застосунку Eurovision Song Contest для Android або iOS; відправивши SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу. 
  • За одну країну можна проголосувати до 20 разів.
  • Цього року діють нововведення, згідно з якими можна голосувати й з тих країн, які не беруть участі у Євробаченні. 

Автор: Христина Кобак