Їхні імена стали відомі після проведення першого півфіналу 7 травня. Чи справдилися прогнози букмекерів, чи є серед фіналістів Україна – розповідаємо далі на Show 24.

Не пропустіть Відгримів перший півфінал Євробачення-2024: результати голосування

Нагадаємо, що вранці 7 травня, як і кілька тижнів до цього, букмекери передбачали перемогу Хорватії. Baby Lasagna мав 33% шансів отримати перше місце. Швейцарський співак Nemo з піснею The Code посідав друге місце. За ним йшла італійська виконавиця Анджеліна Манго з треком La noia, далі представниці України alyona alyona та Jerry Heil.

Хто пройшов у фінал Євробачення-2024 з першого півфіналу

  • Сербія: Teya Dora – Ramonda
  • Португалія: Іоланда – Grito
  • Словенія: Raiven – Veronika
  • Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Фінляндія: Windows95man – No Rules!
  • Кіпр: Силія Капсіс – Liar
  • Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Талі – Fighter

Євробачення 2024
Перші 10 фіналістів Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Головне про фінал Євробачення-2024

  • Великий фінал Євробачення-2024 відбудеться в суботу, 11 травня.
  • Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом.
  • До фіналістів, яких оберуть глядачі у двох півфіналах, приєднаються учасники країн великої п'ятірки та країни-переможниці минулого року – Швеції.
  • Пряму трансляцію з Мальме можна буде переглянути на таких платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".