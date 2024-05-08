Їхні імена стали відомі після проведення першого півфіналу 7 травня. Чи справдилися прогнози букмекерів, чи є серед фіналістів Україна – розповідаємо далі на Show 24.

Не пропустіть Відгримів перший півфінал Євробачення-2024: результати голосування

Нагадаємо, що вранці 7 травня, як і кілька тижнів до цього, букмекери передбачали перемогу Хорватії. Baby Lasagna мав 33% шансів отримати перше місце. Швейцарський співак Nemo з піснею The Code посідав друге місце. За ним йшла італійська виконавиця Анджеліна Манго з треком La noia, далі представниці України alyona alyona та Jerry Heil.

Хто пройшов у фінал Євробачення-2024 з першого півфіналу

Сербія : Teya Dora – Ramonda

: Teya Dora – Ramonda Португалія : Іоланда – Grito

: Іоланда – Grito Словенія : Raiven – Veronika

: Raiven – Veronika Україна : alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Литва : Silvester Belt – Luktelk

: Silvester Belt – Luktelk Фінляндія : Windows95man – No Rules!

: Windows95man – No Rules! Кіпр: Силія Капсіс – Liar

Силія Капсіс – Liar Хорватія : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ірландія : Bambie Thug – Doomsday Blue

: Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург: Талі – Fighter



Перші 10 фіналістів Євробачення-2024 / Скриншот з відео

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