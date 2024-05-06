Підкреслимо, що представниця Кіпру Силія Капсіс із запальним треком Liar відкриє сцену Євробачення-2024. Водночас Талі Голерган з Люксембургу з піснею Fighter виступить останньою.

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Коли на сцену Євробачення-2024 вийдуть українки

Виступ Jerry Heil та alyona alyona запланований 7 травня у першому півфіналі. Вони заспівають на великій сцені під 5 номером.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Підкреслимо, що в першому півфіналі також візьмуть участь представники Сербії, Литви, Ірландії, Польщі, Хорватії, Ісландії, Словенії, Фінляндії, Молдови, Азербайджану, Австралії та Португалії.

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Що відомо про цьогорічне Євробачення

Прийматиме міжнародний пісенний конкурс місто Мальме, Швеція.

Для єврофанів на території Eurovision Village у парку Фолькетс відбудуться різноманітні розважальні заходи. Відвідувачі матимуть можливість побачити виступи артистів та насолодитися різноманітними шоу на сцені Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.