Підкреслимо, що представниця Кіпру Силія Капсіс із запальним треком Liar відкриє сцену Євробачення-2024. Водночас Талі Голерган з Люксембургу з піснею Fighter виступить останньою.
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Коли на сцену Євробачення-2024 вийдуть українки
Виступ Jerry Heil та alyona alyona запланований 7 травня у першому півфіналі. Вони заспівають на великій сцені під 5 номером.
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
Підкреслимо, що в першому півфіналі також візьмуть участь представники Сербії, Литви, Ірландії, Польщі, Хорватії, Ісландії, Словенії, Фінляндії, Молдови, Азербайджану, Австралії та Португалії.
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Що відомо про цьогорічне Євробачення
- Прийматиме міжнародний пісенний конкурс місто Мальме, Швеція.
- Для єврофанів на території Eurovision Village у парку Фолькетс відбудуться різноманітні розважальні заходи. Відвідувачі матимуть можливість побачити виступи артистів та насолодитися різноманітними шоу на сцені Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.
- Крім того, організатори виділили вулицю Friisgatan, де гості зможуть насолодитися їжею та напоями, занурившись в атмосферу свята.
- Українські глядачі будуть стежити за пісенним конкурсом на різних платформах, зокрема, через онлайн-трансляцію та телевізійну трансляцію на телеканалах "Суспільне", "Культура", Eurovision.ua, а також на ютуб-каналі "Євробачення Україна".
- В останніх букмекерських прогнозах, оприлюднених 6 квітня, хорватський співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim є претендентом на перемогу. За ним на другому місці йде швейцарський виконавець Nemo з треком The Code, а український дует посідає третю сходинку рейтингу.