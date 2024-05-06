Подчеркнем, что представительница Кипра Силия Капсис с зажигательным треком Liar откроет сцену Евровидения-2024. В то же время Тали Голерган из Люксембурга с песней Fighter выступит последней.
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Когда на сцену Евровидения-2024 выйдут украинки
Выступление Jerry Heil и alyona alyona запланировано 7 мая в первом полуфинале. Они споют на большой сцене под 5 номером.
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн
Подчеркнем, что в первом полуфинале также примут участие представители Сербии, Литвы, Ирландии, Польши, Хорватии, Исландии, Словении, Финляндии, Молдовы, Азербайджана, Австралии и Португалии.
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Что известно о Евровидении в этом году
- Принимать международный песенный конкурс будет город Мальме, Швеция.
- Для еврофанов на территории Eurovision Village в парке Фолькетс состоятся различные развлекательные мероприятия. Посетители смогут увидеть выступления артистов и насладиться разнообразными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.
- Кроме того, организаторы выделили улицу Friisgatan, где гости смогут насладиться едой и напитками, погрузившись в атмосферу праздника.
- Украинские зрители будут следить за песенным конкурсом на различных платформах, в частности, через онлайн-трансляцию и телевизионную трансляцию на телеканалах "Суспільне", "Культура", Eurovision.ua, а также на ютуб-канале "Евровидение Украина".
- В последних букмекерских прогнозах, обнародованных 6 апреля, хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim является претендентом на победу. За ним на втором месте идет швейцарский исполнитель Nemo с треком The Code, а украинский дуэт занимает третью строчку рейтинга.