Результати голосування у другому півфіналі Євробачення-2024: які країни пройшли у фінал
9 травня у прямому ефірі ми побачили виступи ще 16 учасників Євробачення-2024. Згідно з результатами голосування, 10 з них вдалося завоювати прихильність глядачів і вибороти місця у великому фіналі.
6 країн цього року попрощалися з пісенним конкурсом. Вони не доєднаються до числа фіналістів та більше не покажуть свої номери на сцені Євробачення.
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Євробачення-2024: результати голосування у другому півфіналі
У другому півфіналі враховувалися лише голоси глядачів. Згідно з результатами голосування, у фіналі 11 травня побачимо виступи таких країн:
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Латвія: Dons – Hollow
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa
Результати другого півфіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео
На жаль, шістьом учасникам не вдалося вибороти місця у фіналі:
- Мальта: Sarah Bonnici – Loop
- Албанія: BESA – TITAN
- Чехія: Aiko – Pedestal
- Данія: SABA – SAND
- Сан-Марино: MEGARA – 11:11
- Бельгія: Mustii – Before The Party's Over
Фіналісти, яких обрали у першому півфіналі
У першому півфіналі, який відбувся 7 травня, обрали 10 фіналістів, серед яких українки alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Також у фінал пройшли:
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Португалія: Іоланда – Grito
- Словенія: Raiven – Veronika
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Талі – Fighter
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У півфіналах не проводили голосування за країн-засновниць конкурсу, які роблять найбільший фінансовий внесок, а також за конкурсанта, який представляє країну-переможницю. Вже у фіналі вони доєднаються до боротьби за перемогу у Євробаченні-2024.
- Німеччина: Isaak – Always on the Run
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
- Франція: Slimane – Mon Amour
- Італія: Angelina Mango – La noia
- Іспанія: Nebulossa – Zorra
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable