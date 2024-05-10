Результати голосування у другому півфіналі Євробачення-2024: які країни пройшли у фінал

10 травня 2024, 00:15
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9 травня у прямому ефірі ми побачили виступи ще 16 учасників Євробачення-2024. Згідно з результатами голосування, 10 з них вдалося завоювати прихильність глядачів і вибороти місця у великому фіналі.

6 країн цього року попрощалися з пісенним конкурсом. Вони не доєднаються до числа фіналістів та більше не покажуть свої номери на сцені Євробачення. 

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Євробачення-2024: результати голосування у другому півфіналі

У другому півфіналі враховувалися лише голоси глядачів. Згідно з результатами голосування, у фіналі 11 травня побачимо виступи таких країн:

  • Греція: Marina Satti – ZARI
  • Швейцарія: Nemo – The Code
  • Австрія: Kaleen – We Will Rave
  • Вірменія: LADANIVA – Jako
  • Латвія: Dons – Hollow
  • Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  • Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  • Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
  • Норвегія: Gåte – Ulveham
  • Нідерланди: Joost Klein – Europapa


Результати другого півфіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео

На жаль, шістьом учасникам не вдалося вибороти місця у фіналі:

  • Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  • Албанія: BESA – TITAN
  • Чехія: Aiko – Pedestal
  • Данія: SABA – SAND
  • Сан-Марино: MEGARA – 11:11
  • Бельгія: Mustii – Before The Party's Over

Фіналісти, яких обрали у першому півфіналі

У першому півфіналі, який відбувся 7 травня, обрали 10 фіналістів, серед яких українки alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Також у фінал пройшли:

  • Сербія: Teya Dora – Ramonda
  • Португалія: Іоланда – Grito
  • Словенія: Raiven – Veronika
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Фінляндія: Windows95man – No Rules!
  • Кіпр: Силія Капсіс – Liar
  • Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Талі – Fighter

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У півфіналах не проводили голосування за країн-засновниць конкурсу, які роблять найбільший фінансовий внесок, а також за конкурсанта, який представляє країну-переможницю. Вже у фіналі вони доєднаються до боротьби за перемогу у Євробаченні-2024.

  • Німеччина: Isaak – Always on the Run
  • Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
  • Франція: Slimane – Mon Amour
  • Італія: Angelina Mango – La noia
  • Іспанія: Nebulossa – Zorra
  • Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
Автор: Софія Хомишин, Христина Кобак