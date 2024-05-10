6 країн цього року попрощалися з пісенним конкурсом. Вони не доєднаються до числа фіналістів та більше не покажуть свої номери на сцені Євробачення.

Цікаво alyona alyona та Jerry Heil представили Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Євробачення-2024: результати голосування у другому півфіналі

У другому півфіналі враховувалися лише голоси глядачів. Згідно з результатами голосування, у фіналі 11 травня побачимо виступи таких країн:

Греція: Marina Satti – ZARI

Marina Satti – ZARI Швейцарія: Nemo – The Code

Nemo – The Code Австрія: Kaleen – We Will Rave

Kaleen – We Will Rave Вірменія: LADANIVA – Jako

LADANIVA – Jako Латвія: Dons – Hollow

Dons – Hollow Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter

Nutsa Buzaladze – Firefighter Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ізраїль: Eden Golan – Hurricane

Eden Golan – Hurricane Норвегія: Gåte – Ulveham

Gåte – Ulveham Нідерланди: Joost Klein – Europapa



Результати другого півфіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео

На жаль, шістьом учасникам не вдалося вибороти місця у фіналі:

Мальта: Sarah Bonnici – Loop

Sarah Bonnici – Loop Албанія: BESA – TITAN

BESA – TITAN Чехія: Aiko – Pedestal

Aiko – Pedestal Данія: SABA – SAND

SABA – SAND Сан-Марино: MEGARA – 11:11

MEGARA – 11:11 Бельгія: Mustii – Before The Party's Over

Фіналісти, яких обрали у першому півфіналі

У першому півфіналі, який відбувся 7 травня, обрали 10 фіналістів, серед яких українки alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Також у фінал пройшли:

Сербія : Teya Dora – Ramonda

: Teya Dora – Ramonda Португалія : Іоланда – Grito

: Іоланда – Grito Словенія : Raiven – Veronika

: Raiven – Veronika Литва : Silvester Belt – Luktelk

: Silvester Belt – Luktelk Фінляндія : Windows95man – No Rules!

: Windows95man – No Rules! Кіпр: Силія Капсіс – Liar

Силія Капсіс – Liar Хорватія : Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ірландія : Bambie Thug – Doomsday Blue

: Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург: Талі – Fighter

Зверніть увагу alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

У півфіналах не проводили голосування за країн-засновниць конкурсу, які роблять найбільший фінансовий внесок, а також за конкурсанта, який представляє країну-переможницю. Вже у фіналі вони доєднаються до боротьби за перемогу у Євробаченні-2024.