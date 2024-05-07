Серед учасників цього вечора будуть й українки – alyona alyona та Jerry Heil з хітом Teresa & Maria. Вони вийдуть на сцену під номером 5. Де дивитися онлайн-трансляцію головної музичної події року – дізнавайтеся далі на Show 24.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2024

Цікаво, що цього року відбулися зміни у правилах проведення півфіналів. Окрім учасників свої номери покажуть представники великої п'ятірки – Велика Британія та Німеччина.

У день проведення першого півфіналу різко впали ставки букмекерів на перемогу України. Наразі ми посідаємо четверту сходинку в загальному рейтингу. Букмекери прогнозують, що цього року перемога дістанеться представнику Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Чи справдяться ці прогнози – дізнаємося зовсім скоро.

Трансляція першого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Порядок виступів учасників першого півфіналу

  1. Кіпр: Силія Капсіс – Liar
  2. Сербія: Teya Dora – Ramonda
  3. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  4. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  6. Польща: LUNA –The Tower
  7. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  8. Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights
  9. Словенія: Raiven – Veronika
  10. Фінляндія: Windows95man – No Rules!
  11. Молдова: Наталія Барбу – In the Middle
  12. Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar
  13. Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
  14. Португалія: Іоланда – Grito
  15. Люксембург: Талі – Fighter

Порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2024
Порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2024 / Фото сайту Євробачення