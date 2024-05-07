Перший півфінал Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Мальме
7 травня у шведському Мальме стартує пісенний конкурс Євробачення-2024. У першому півфіналі в прямому ефірі представлять свої пісні представники 15 країн.
Серед учасників цього вечора будуть й українки – alyona alyona та Jerry Heil з хітом Teresa & Maria. Вони вийдуть на сцену під номером 5. Де дивитися онлайн-трансляцію головної музичної події року – дізнавайтеся далі на Show 24.
Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2024
Цікаво, що цього року відбулися зміни у правилах проведення півфіналів. Окрім учасників свої номери покажуть представники великої п'ятірки – Велика Британія та Німеччина.
У день проведення першого півфіналу різко впали ставки букмекерів на перемогу України. Наразі ми посідаємо четверту сходинку в загальному рейтингу. Букмекери прогнозують, що цього року перемога дістанеться представнику Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Чи справдяться ці прогнози – дізнаємося зовсім скоро.
Трансляція першого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн
Порядок виступів учасників першого півфіналу
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Польща: LUNA –The Tower
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights
- Словенія: Raiven – Veronika
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!
- Молдова: Наталія Барбу – In the Middle
- Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar
- Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
- Португалія: Іоланда – Grito
- Люксембург: Талі – Fighter
Порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2024 / Фото сайту Євробачення