Перший півфінал Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Мальме

7 травня у шведському Мальме стартує пісенний конкурс Євробачення-2024. У першому півфіналі в прямому ефірі представлять свої пісні представники 15 країн.

Серед учасників цього вечора будуть й українки – alyona alyona та Jerry Heil з хітом Teresa & Maria. Вони вийдуть на сцену під номером 5. Де дивитися онлайн-трансляцію головної музичної події року – дізнавайтеся далі на Show 24.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2024

Цікаво, що цього року відбулися зміни у правилах проведення півфіналів. Окрім учасників свої номери покажуть представники великої п'ятірки – Велика Британія та Німеччина.

У день проведення першого півфіналу різко впали ставки букмекерів на перемогу України. Наразі ми посідаємо четверту сходинку в загальному рейтингу. Букмекери прогнозують, що цього року перемога дістанеться представнику Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Чи справдяться ці прогнози – дізнаємося зовсім скоро.

Трансляція першого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Порядок виступів учасників першого півфіналу

Кіпр: Силія Капсіс – Liar Сербія: Teya Dora – Ramonda Литва: Silvester Belt – Luktelk Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Польща: LUNA –The Tower Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights Словенія: Raiven – Veronika Фінляндія: Windows95man – No Rules! Молдова: Наталія Барбу – In the Middle Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood) Португалія: Іоланда – Grito Люксембург: Талі – Fighter



Порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2024 / Фото сайту Євробачення