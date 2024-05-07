Среди участников этого вечера будут и украинки – alyona alyona и Jerry Heil с хитом Teresa & Maria. Они выйдут на сцену под номером 5. Где смотреть онлайн-трансляцию главного музыкального события года – узнавайте дальше на Show 24.
Интересно alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2024
Интересно, что в этом году произошли изменения в правилах проведения полуфиналов. Кроме участников свои номера покажут представители большой пятерки – Великобритания и Германия.
В день проведения первого полуфинала резко упали ставки букмекеров на победу Украины. Сейчас мы занимаем четвертую строчку в общем рейтинге. Букмекеры прогнозируют, что в этом году победа достанется представителю Хорватии – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Оправдаются ли эти прогнозы – узнаем совсем скоро.
Трансляция первого полуфинала Евровидения-2024: смотрите видео онлайн
Порядок выступлений участников первого полуфинала
- Кипр: Силия Капсис – Liar
- Сербия: Teya Dora – Ramonda
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Польша: LUNA –The Tower
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Исландия: Гера Бьорк – Scared of Heights
- Словения: Raiven – Veronika
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Молдова: Наталья Барбу – In the Middle
- Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar
- Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
- Португалия: Иоланда – Grito
- Люксембург: Тали – Fighter
Порядок выступлений первого полуфинала Евровидения-2024 / Фото сайта Евровидения