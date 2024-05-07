Среди участников этого вечера будут и украинки – alyona alyona и Jerry Heil с хитом Teresa & Maria. Они выйдут на сцену под номером 5. Где смотреть онлайн-трансляцию главного музыкального события года – узнавайте дальше на Show 24.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2024

Интересно, что в этом году произошли изменения в правилах проведения полуфиналов. Кроме участников свои номера покажут представители большой пятерки – Великобритания и Германия.

В день проведения первого полуфинала резко упали ставки букмекеров на победу Украины. Сейчас мы занимаем четвертую строчку в общем рейтинге. Букмекеры прогнозируют, что в этом году победа достанется представителю Хорватии – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Оправдаются ли эти прогнозы – узнаем совсем скоро.

Трансляция первого полуфинала Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

Порядок выступлений участников первого полуфинала

  1. Кипр: Силия Капсис – Liar
  2. Сербия: Teya Dora – Ramonda
  3. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  4. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  6. Польша: LUNA –The Tower
  7. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  8. Исландия: Гера Бьорк – Scared of Heights
  9. Словения: Raiven – Veronika
  10. Финляндия: Windows95man – No Rules!
  11. Молдова: Наталья Барбу – In the Middle
  12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar
  13. Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
  14. Португалия: Иоланда – Grito
  15. Люксембург: Тали – Fighter

Порядок выступлений первого полуфинала Евровидения-2024
Порядок выступлений первого полуфинала Евровидения-2024 / Фото сайта Евровидения